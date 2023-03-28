Блинкен счёл призывы к миру на Украине «циничной ловушкой»

Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения о немедленном прекращении огня на территории Украины могут оказаться «циничной ловушкой», которая заморозит конфликт.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, предложения, которые выглядят привлекательными, могут оказаться очень циничной ловушкой, которой нужно остерегаться.

«Я думаю, мы все должны осознавать и остерегаться того, что выглядит как благонамеренные усилия, например призывы к прекращению огня, но на деле может заморозить конфликт, позволив России закрепить свои достижения, попросту выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново», — отметил Блинкен, выступая на виртуальной встрече с зарубежными коллегами на тему перспектив достижения «справедливого и прочного мира на Украине».

Как передавало ИА REGNUM, в конце февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать переговоры. Кроме того, Пекин выступил против поставок оружия на Украину.

Президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взят за основу для урегулирования.