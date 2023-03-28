Вашингтон, 28 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о «некотором прогрессе» на переговорах о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, передает 28 марта Associated Press.

РИА Новости Запорожская АЭС

По его словам, это «зона крайней нестабильности», поэтому на переговоры влияют продолжающиеся военные действия.

«Я бы не стал описывать процесс последних нескольких месяцев как процесс, который не привел к какому-либо прогрессу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что выполнение инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции фактически зависит от украинских властей.