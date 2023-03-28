Париж, 28 марта, 2023, 15:40 — ИА Регнум. В Париже 28 марта началась очередная акция протеста, участие в ней принимают несколько десятков тысяч человек, передают национальные СМИ.

Евгений Полойко/РИА Новости Протесты против пенсионной реформы в Париже

Протестующие требуют отмены пенсионной реформы, некоторые из участников акции также призывают президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку.

Как сообщалось ранее, акции протеста проходят в крупнейших городах Франции с января 2023 года, а начиная с марта, когда пенсионная реформа была утверждена, митинги стали более массовыми и радикальными.

Правительство Франции в марте 2023 года в обход голосования в парламенте утвердило решение о повышении пенсионного возраста в стране на два года, до 64 лет.