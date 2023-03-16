Премьер Франции Борн объявила, что пенсионная реформа принята

Париж, , 17:42 — REGNUM Закон о повышении пенсионного возраста на два года принят во Франции, объявила 16 марта премьер-министр страны Элизабет Борн в ходе заседания в Национальном собрании — нижней палате парламента.

Элизабет Борн © IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press

Она подчеркнула, что реформа нужна, и правительство не будет рисковать будущим пенсионной системы и запускать многочасовые дебаты. Реформа — итог компромисса, с законом согласились законодатели обеих палат парламента.

«Я готова взять на себя за него ответственность. Согласно статье 49.3 конституции правительство берёт на себя ответственность за этот закон», — сказала Элизабет Борн.

Это решение подтвердила президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве.

К 2030 году возраст выхода на пенсию увеличится в стране на два года, с 62 до 64 лет. Реформа также предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отказ от ряда специальных пенсионных режимов в различных отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, власти задействовали положение французской конституции, позволяющее принять закон о пенсионной реформе без голосования в парламенте. Реформа вызвала в стране массовые протесты и забастовки.