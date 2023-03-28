Кишинёв, 28 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. На саммите Евросоюза в декабре будет рассмотрен вопрос о начале переговоров о приёме Молдавии, Украины и Грузии в ЕС. Об этом 28 марта заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Кишинёве.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Шарль Мишель и Владимир Зеленский

По его словам, Еврокомиссия скоро опубликует отчёт о процессе приёма Молдавии, Украины и Грузии в ЕС.

«На основании этого отчёта я намерен поставить вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами», — сказал Мишель.

При этом он не уточнил, как ЕС может приступить к консультациям о вступлении Грузии, у которой пока нет официального статуса кандидата.

Добавим, что переговоры о приёме в Евросоюз могут длиться годами, что показывает пример Турции, которая является кандидатом в члены ЕС с 1999 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет официально стать членом ЕС «в одночасье», поскольку должна пройти все стадии вступления и выполнить все требования. По его словам, то же самое касается Молдавии и Грузии.