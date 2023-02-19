Боррель: Украина не вступит в ЕС в одночасье
Брюссель, 19 февраля 2023, 17:53 — REGNUM Украина уже является «частью европейской семьи», но она не сможет официально стать членом ЕС «в одночасье», заявил 19 февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Украина должна пройти все определенные законами стадии вступления, выполнить все требования, то же самое касается и Молдавии, и Грузии, сказал Боррель.
Статус кандидатов на присоединение к ЕС был предоставлен Украине и Молдавии летом 2022 года.
Как сообщалось ранее, Боррель 19 февраля также заявил, что ЕС является «армией Киева» и должен поставлять ей всё имеющееся у него вооружение, поскольку конфликт на территории Украины является угрозой самому Евросоюзу.
6–7 марта в ЕС пройдет экстренный саммит, на котором будет обсуждаться поставка Украине нового вооружения и боеприпасов, рассказал также Боррель.