Боррель: Украина — часть европейской семьи, но в одночасье стать членом Евросоюза не сможет

Брюссель, , 17:53 — REGNUM Украина уже является «частью европейской семьи», но она не сможет официально стать членом ЕС «в одночасье», заявил 19 февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель © Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Украина должна пройти все определенные законами стадии вступления, выполнить все требования, то же самое касается и Молдавии, и Грузии, сказал Боррель.

Статус кандидатов на присоединение к ЕС был предоставлен Украине и Молдавии летом 2022 года.

Как сообщалось ранее, Боррель 19 февраля также заявил, что ЕС является «армией Киева» и должен поставлять ей всё имеющееся у него вооружение, поскольку конфликт на территории Украины является угрозой самому Евросоюзу.

6–7 марта в ЕС пройдет экстренный саммит, на котором будет обсуждаться поставка Украине нового вооружения и боеприпасов, рассказал также Боррель.