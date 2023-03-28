Москва, 28 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Топливно-энергетическому комплексу России необходимо переориентироваться на производство и экспорт сжиженного природного газа в условиях потерь большого объёма поставок по трубопроводам. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Он отметил необходимость «расширения уровня производства и экспорта СПГ».

«Я считаю, что это ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу пострадала и мы потеряли достаточно большой объём экспорта трубопроводного газа», — пояснил Новак, подтвердив важность развития экспорта газа в восточные страны параллельно с развитием рынка СПГ.

Премьер-министр считает важной поддержку проектов, которые уже реализуются в России, в том числе «Арктик СПГ 2» и комплекса по переработке газа в Усть-Луге Ленинградской области. Новак констатировал необходимость для России выйти к 2030 году на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год. Для этого потребуется независимость в сферах технологий производства и оборудования, отметил глава Минэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз намерен создать механизм, позволяющий государствам-членам блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Он позволит отказаться от ввода новых антироссийских санкций, отметило агентство Bloomberg.