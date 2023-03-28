Вице-премьер Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК
Новак назвал ключевой задачей расширение производства и экспорта СПГ
Москва, 28 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Топливно-энергетическому комплексу России необходимо переориентироваться на производство и экспорт сжиженного природного газа в условиях потерь большого объёма поставок по трубопроводам. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго РФ.
Он отметил необходимость «расширения уровня производства и экспорта СПГ».
«Я считаю, что это ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу пострадала и мы потеряли достаточно большой объём экспорта трубопроводного газа», — пояснил Новак, подтвердив важность развития экспорта газа в восточные страны параллельно с развитием рынка СПГ.
Премьер-министр считает важной поддержку проектов, которые уже реализуются в России, в том числе «Арктик СПГ 2» и комплекса по переработке газа в Усть-Луге Ленинградской области. Новак констатировал необходимость для России выйти к 2030 году на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год. Для этого потребуется независимость в сферах технологий производства и оборудования, отметил глава Минэнерго.
Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз намерен создать механизм, позволяющий государствам-членам блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Он позволит отказаться от ввода новых антироссийских санкций, отметило агентство Bloomberg.