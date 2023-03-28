Минск, 28 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту 31 марта. Об этом завил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, послание президента страны белорусскому народу и парламенту состоится 31 марта. В своём выступлении национальный лидер определяет ближайшую стратегию развития нашей страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки.

«Это анализ той обстановки, которая складывается здесь и сейчас, а также на перспективу», — приводит агентство БелТА слова главы администрации президента Белоруссии.

Сергеенко уточнил, что, согласно планам, мероприятие пройдёт в торжественной обстановке во Дворце Республики.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего госсовета вопросы, касающиеся безопасности.