* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 марта, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) утверждено обвинительное заключение по делу о дискредитации российской армии. Об этом 28 марта сообщает прокуратура Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Прокуратурой Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ). Далее уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга было возбуждено в конце августа 2022 года после его высказываний о специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта было завершено расследование дела Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о дискредитации ВС РФ. Кроме того, 16 марта он был задержан за пропаганду экстремистской символики и арестован на 14 суток.