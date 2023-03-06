* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Судебное рассмотрение уголовного дела экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о дискредитации ВС России может начаться в конце этого месяца, заявил 6 марта адвокат Владислав Идамжапов в интервью ТАСС.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, завершено к настоящему моменту расследование уголовного дела Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). «Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича по существу может начаться к концу марта», — сказал Идамжапов.

Напомним, Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уже оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России, поскольку он заявлял о «несправедливости» СВО.

Уголовное дело в отношении экс-мэра возбуждено в конце августа после высказывания о «вторжении в Украину». 21 сентября он отказался давать показания по возбуждённому уголовному делу.

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