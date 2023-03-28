Bloomberg: ЕС намерен блокировать поставки российского СПГ без введения санкций

Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Европейский союз намерен создать механизм, позволяющий государствам-членам блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Он позволит отказаться от ввода новых антироссийских санкций. Об этом 28 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, имеющийся в его распоряжении.

Российский газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Министры энергетики стран Евросоюза могут одобрить предложение, которое позволит их правительствам временно запрещать экспортёрам из России заблаговременно бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок голубого топлива.

Агентство отмечает, что данный шаг может привести к снижению потока энергоресурсов из России. Однако для использования этого механизма отдельным государствам ЕС понадобятся консультации с другими членами союза и Европейской комиссией.

Известно, что за введение данной инициативы выступают Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия.

Как сообщало ИА REGNUM, сжиженного природного газа к следующему отопительному сезону Германии не хватит. Согласно поступившему в бюджетный комитет парламента Германии письму министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, заключенные контракты гарантируют 75 млрд куб. м, и 11 млрд куб. м пока взять негде.