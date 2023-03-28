Вашингтон, 28 марта, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если текущий конфликт не будет урегулирован, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По его мнению, кризис на Украине может не разрешиться до выборов президента США в 2024 году. Политика администрации американского лидера Джо Байдена может перерасти в начало третьей мировой войны, добавил он.

В то же время от Украины, по словам экс-президента США, ничего не останется.

Трамп вновь подчеркнул, что сможет разрешить конфликт за 24 часа при участии президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заверил избирателей, что он единственный, кто на посту лидера страны сможет предотвратить начало третьей мировой войны.

Также он обвинил действующего президента Джо Байдена в экономических проблемах, с которыми столкнулась страна, и высказал недовольство политикой Белого дома в отношении Украины.