Трамп назвал себя единственным, кто из кандидатов способен предотвратить третью мировую войну

Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заверяет избирателей, что он единственный, кто на посту лидера страны сможет предотвратить начало третьей мировой войны. Об этом он сказал на встрече со сторонниками в штате Айова.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп уверенно сказал, что не допустит развязывания третьей мировой войны.

Также экс-президент озвучил, что «действительно считает, что случится третья мировая».

При этом Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в экономических проблемах, с которыми столкнулась страна, а также высказал недовольство политикой Белого дома в отношении Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп в интервью Fox News похвастался, что может остановить конфликт на Украине и даже представил детали плана достижения мира, однако его слова впоследствии были вырезаны из эфира телеканала.