ДНР, 28 марта, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Подразделения 67-й механизированной, 71-й егерской и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ столкнулись с 20 марта с разрушением существенной части переправ, наведённых после вывода подразделений из центральной части Артёмовска, говорится в телеграм-канале «Военная хроника».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

По данным издания, переправы повреждены или уничтожены сразу в нескольких районах: на севере — около Григоровки, на западе — в районе Богдановки и Калиновки, на юго-западе — в районе Ступочек и Предтечина, а также в районе дороги Хромово — Часов Яр.

Украинским войскам приходится искать объездные пути на технике без брони, которая попадает под обстрелы планирующих высокоточных мин «Грань» калибра 120 мм. Боеприпасы с полуактивным лазерным наведением поражают технику с точностью до нескольких сантиметров.

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