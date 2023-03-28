Будапешт, 28 марта, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Жители Финляндии после вступления страны в Североатлантический альянс опасаются, что США будут эксплуатировать их для отстаивания своих интересов против России. Об этом заявил глава правящей фракции в парламенте Венгрии Мате Кочиш со ссылкой на письма от финнов и финских политиков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяженностью около 1300 километров может стать очагом вооружённых конфликтов», — написал политик в соцсетях.

По его словам, финны просили его как главу правящей фракции венгерского парламента не способствовать вступлению Финляндии в НАТО. Люди недовольны тем, что по данному вопросу не прошёл референдум и финские граждане не смогли высказать своё мнение.

Кочиш подчеркнул, что Венгрия является преданным членом НАТО и Евросоюза.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, для укрепления и последующего сохранения мира, и финны могут в этом рассчитывать на нас», — заключил венгерский политик.

Напомним, 21 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в военный блок ожидается до парламентских выборов в Турции, которые назначены на середину мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в Североатлантический альянс. За вступление страны в НАТО проголосовали 182 из 199 депутатов парламента, против — шесть депутатов.