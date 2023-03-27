Власти Германии подтвердили поступление 18 танков на Украину
Берлин, 27 марта 2023, 21:39 — REGNUM Украина получила 18 танков Leopard 2 из Германии. Об этом сообщили 27 марта в министерстве обороны ФРГ.
«Обещано — доставлено», — сказано в сообщении ведомства в Twitter.
В минобороны Германии также пояснили, что помимо танков на Украину также были переданы запчасти и боеприпасы к ним.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о прибытии немецких танков на Украину сообщило издание Der Spiegel. Обещанная техника поступила через два месяца после того, как было принято решение о ее поставке.