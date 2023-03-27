Берлин, 27 марта, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Украина получила 18 танков Leopard 2 из Германии. Об этом сообщили 27 марта в министерстве обороны ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Обещано — доставлено», — сказано в сообщении ведомства в Twitter.

В минобороны Германии также пояснили, что помимо танков на Украину также были переданы запчасти и боеприпасы к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о прибытии немецких танков на Украину сообщило издание Der Spiegel. Обещанная техника поступила через два месяца после того, как было принято решение о ее поставке.