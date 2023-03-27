Путин отметил большой вклад актёра Николая Дупака в развитие театрального дела

Москва, , 19:45 — REGNUM Актёр Николай Дупак помогал сохранять традиции многонациональной культуры России и развивать театральное дело. Это отметил президент России Владимир Путин, выразивший соболезнования родным и близким актёра после его смерти. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Николай Лукьянович прожил большую, достойную жизнь. Он с честью прошел нелегкими фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятил себя творческой деятельности», — написал Путин.

Он назвал вклад Дупака в театральное дело значимым и выразил уверенность, что память об актёре всегда будет жить в сердцах его родных, друзей, близких и всех, кто его знал.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР Николай Дупак умер на 102-м году жизни. Он известен в том числе своими ролями в фильмах «Тарас Бульба» и «Интервенция».