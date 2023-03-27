Лондон, 27 марта, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Британские инструкторы обучали танковые экипажи ВСУ применять боеприпасы с обедненным ураном, передает 27 марта британский расследовательский портал Declassified UK.

Gertrud Zach Британские инструкторы

В издании отметили, что боеприпасы были замечены на одной из видеозаписей, распространенных министерством обороны Великобритании. Ролик рассказывал об обучении военнослужащих ВСУ при участии инструкторов из США.

Ранее, 27 марта, в министерстве обороны Великобритании сообщили, что танковые экипажи ВСУ прошли обучение управлению танками Chasllenger 2 и вернулись на Украину, предполагается, что они будут участвовать в «весеннем контрнаступлении» ВСУ.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что снаряды с обеднённым ураном, которые обещала поставить Киеву Великобритания, не относятся к оружию массового поражения, но в зависимости от того, какой материал используется для сердечников снарядов, они могут представлять собой серьёзную угрозу.