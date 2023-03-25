Путин назвал боеприпасы с обеднённым ураном оружием «наиболее опасного характера»

Москва, , 20:29 — REGNUM Снаряды с обеднённым ураном, которые обещала поставить Киеву Великобритания, не относятся к оружию массового поражения, однако в зависимости от того, какой материал используется для сердечников снарядов, они могут представлять собой серьёзную угрозу. Об этом 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения, это правда. Но сердечники снарядов с обедненным ураном, там может быть разный материал использован. Он используется в бронебойных целях, он все-таки, так или иначе, порождает так называемую радиационную пыль. И в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера»,— подчеркнул Путин.

Говоря о данных видах боеприпасов, президент также привёл в пример Югославию и Ирак. В этих странах после применения снарядов с обеднённым ураном кратно выросло онкологических заболеваний у населения.

О намерении поставить Украины боеприпасы с обеднённым ураном заявила 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Президент Владимир Путин, комментируя это решение, заявил о том, что Россия будет вынуждена ответить на это решение.