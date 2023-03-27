США, 27 марта, 2023, 19:18 — ИА Регнум. В результате стрельбы в одной из школ американского Нэшвилла 27 марта погибли четыре человека, передают местные СМИ.

Kenny Louie Перестрелка

Одним из погибших, по этим данным, стал совершивший нападение на частную христианскую школу злоумышленник.

Местные власти подтверждают наличие раненых и проведение операции по поиску стрелка, но ничего не сообщают о жертвах.

22 марта сообщалось, что один человек погиб и еще пять получили ранения в результате стрельбы в американском городе Милуоки.