В городе Милуоки на северо-западе США при стрельбе погиб подросток, пострадали пять женщин

Милуоки, США, , 07:03 — REGNUM Подросток пятнадцати лет погиб, пять человек получили ранения в результате стрельбы в городе Милуоки в американском штате Висконсин на северо-востоке США. Об этом 21 марта сообщает местное отделение телеканала CNBC.

Стрельба U.S. Department of Defense

Уточняется, что о стрельбе в северной части Милуоки сообщили в полицию очевидцы 21 марта в 23:30 по местному времени. В результате стрельбы получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия мальчик-подросток 15 лет.

Пять женщин в возрасте от 18 до 22 лет получили ранения и были доставлены в медучреждение. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.

Стрелявший с места инцидента скрылся. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств и причин трагедии и разыскивают подозреваемых в стрельбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала года в США зафиксировано 104 случая массовой стрельбы.

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