Москва, 27 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии состоится 6 апреля, сообщил 27 марта премьер-министр России Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

В работе Госсовета примут участие лидеры обеих стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.

27 марта проходит заседание совета министров Союзного государства, руководители российских и белорусских ведомств обсуждают вопросы укрепления интеграции двух стран.

Ранее в марте 2023 года помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что вопрос о проведении заседания Высшего госсовета Союзного государства прорабатывается, предполагается, что мероприятие пройдет в Москве