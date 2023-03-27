Госсовет РФ и Белоруссии с участием Путина и Лукашенко пройдет 6 апреля
Мишустин анонсировал заседание госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко
Москва, 27 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии состоится 6 апреля, сообщил 27 марта премьер-министр России Михаил Мишустин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Союзное государство
В работе Госсовета примут участие лидеры обеих стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.
27 марта проходит заседание совета министров Союзного государства, руководители российских и белорусских ведомств обсуждают вопросы укрепления интеграции двух стран.
Ранее в марте 2023 года помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что вопрос о проведении заседания Высшего госсовета Союзного государства прорабатывается, предполагается, что мероприятие пройдет в Москве