Ушаков сообщил, что Кремль прорабатывает проведение Высшего госсовета Союзного государства

Москва, , 16:01 — REGNUM В Кремле прорабатывают вопрос о проведении заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, рассказал журналистам 17 марта помощник президента России Юрий Ушаков.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что заседание пройдет в Москве в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 5 февраля договорились о проведении Высшего госсовета Союзного государства в апреле–мае 2023 года.