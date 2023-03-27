Москва, 27 марта, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Украинская авиация всё реже встречается на артёмовском направлении, самолётов и вертолётов у ВСУ очень мало, сообщил РИА Новости боец группы «Вагнер».

Нацгвардия Украины Ми-8 ВВС Украины

«Украинская авиация встречается сейчас очень редко. В основном самолёты, вертолёты, но их осталось очень мало», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают нести серьёзные потери в боях за Артёмовск. По его словам, только на минувшей неделе их потери составили до 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными.