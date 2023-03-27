Москва, 27 марта, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Российские кинотеатры и видеосервисы расширяют свои каталоги новинками корейских, китайских и японских правообладателей, пишет «Коммерсант».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

Так, сеть «Москино» стала показывать японские и корейские мультфильмы, а арт-объединение CoolConnections совместно с «Каро» провели фестиваль японского кино.

Кроме того, в апреле сеть покажет новые китайские фильмы. Вместе с тем онлайн-платформа Start сообщила, что располагает несколькими корейскими хитами.

Источники газеты уточнили, что реальный рост интереса наблюдается в первую очередь к культовым азиатским картинам, которые давно известны зрителю по пиратским версиям.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в России нужно использовать пиратские копии западных программ, фильмов и другого контента и не платить за лицензии. По его мнению, использование нелицензионных копий является ответом на антироссийские санкции.