Москва, 27 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Причиной смерти 30-летнего фристайлиста Павла Кротова стало кровоизлияние в мозг, передает 27 марта ТАСС со ссылкой на тренера национальной сборной России Александра Понгильского.

Евгений Одиноков/РИА Новости Павел Кротов

Спортсмен скончался во сне в ночь на 25 марта.

Ранее в Федерации фристайла выразили готовность оказать родственникам спортсмена, чемпиона мира 2021 года, двукратного победителя этапов Кубка мира, участника двух Олимпиад, всю необходимую помощь.