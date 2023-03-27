Причиной смерти фристайлиста Павла Кротова стало кровоизлияние в мозг
ТАСС: фристайлист Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг
Москва, 27 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Причиной смерти 30-летнего фристайлиста Павла Кротова стало кровоизлияние в мозг, передает 27 марта ТАСС со ссылкой на тренера национальной сборной России Александра Понгильского.
Евгений Одиноков/РИА Новости
Павел Кротов
Спортсмен скончался во сне в ночь на 25 марта.
Ранее в Федерации фристайла выразили готовность оказать родственникам спортсмена, чемпиона мира 2021 года, двукратного победителя этапов Кубка мира, участника двух Олимпиад, всю необходимую помощь.