Федерация фристайла России окажет помощь семье умершего спортсмена Павла Кротова

Москва, , 12:44 — REGNUM Федерация фристайла России пообещала оказать всю необходимую помощь родственникам чемпиона мира 2021 года Павла Кротова, о смерти которого стало известно 26 марта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава федерации Алексей Курашов.

Павел Кротов. © РИА Новости / Антон Денисов

«Федерация сделает все, что необходимо», — ответил Курашов на вопрос о том, будет ли оказана помощь родственникам спортсмена.

Глава федерации назвал печальным известие о смерти Кротова. По словам Курашова, перед пекинской Олимпиадой Кротов травмировал колено и не смог выступать, а последний сезон восстанавливался.

«Мы все в шоке от ухода из жизни спортсмена <…> Павел был одним из лидеров команды и, на мой взгляд, мог бы еще больше реализовать себя», — сказал глава федерации фристайла России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федерации фристайла России сообщили о смерти российского спортсмена, чемпиона мира 2021 года по лыжной акробатике Павла Кротова. Ему было 30 лет. О причинах смерти пока не сообщается. Федерация также выразила глубокие соболезнования семье, близким и коллегам спортсмена. Тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский рассказал журналистам, что фристайлист Павел Кротов скончался во сне. По словам тренера, 27 марта будет проведено вскрытие, после чего станет ясно, почему Кротов умер.