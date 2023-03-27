Москва, 27 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Попытки Запада отменить культуру России являются проверкой для страны. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на «Марафоне первых», проходящем в центре «Сириус».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Когда мы говорим про отмену культуры нашей — попытки, — это все чушь, ерунда. Это уйдёт», — заявила дипломат, добавив, что «агрессивная волна», которая направлена на отмену культуры России, скоро пойдёт на спад, на неё не нужно ориентироваться.

«Мы должны ориентироваться на неё только в том смысле, что мы должны проверять, а всё ли у нас устойчиво, всё ли у нас правильно, всё ли у нас доделано. Это для нас проверка», — уточнила Захарова, отметив, что борьба с отменой культуры России не должна быть самоцелью.

По словам, всё уйдёт, а Россия со своей культурой пойдёт дальше.

«Будем людей вести за собой», — в заключении сообщила она.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила против «правил» нового миропорядка, при котором против людей применяются начинённые ураном снаряды, против детей — пластиковые пули, а также поощряется смена пола несовершеннолетними с гормонозаместительной терапией.

Ранее минкульт Латвии запретил спектакли на русском языке в театре кукол. А чиновники департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета приняли решение о демонтаже памятника советскому писателю Максиму Горькому.