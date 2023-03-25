Рига, , 22:01 — REGNUM Новый сезон в Латвийском театре кукол пройдёт без спектаклей на русском языке. Основанием стал приказ министерства культуры республики. Об этом сообщил член правления театра марионеток Мартиньш Эйхе.

Латвия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Приказ вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим», — публикует слова Эйхе портал Rus. Lsm.

Как передаёт издание, такое решение было принято из-за изменения политики образования, согласно которой с 1 сентября процесс обучения будет происходить только на государственном языке, то есть на латышском.

Ранее депутаты Сейма Латвии от правящей коалиции внесли на рассмотрение законопроект о запрете в стране сопровождения фильмов субтитрами на русском языке. По их мнению, использование русских субтитров якобы мешает создать единое общество в стране.