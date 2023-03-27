Москва, 27 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Россия может обеспечивать свою безопасность и сохранять стабильность внутри страны, уроки распада СССР были извлечены, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете «.

Secretary of Defense Николай Патрушев

Он считает, что намерение разрушить СССР было утверждено 75 лет назад директивой, принятой Советом национальной безопасности США в 1948 году. Распад Союза был указан там как одна из стратегических задач, а время на ее решение и варианты развития событий не уточнялись, отметил секретарь Совбеза.

«С распадом Советского Союза у Запада возникла эйфория. Однако длилась она недолго, так как в России сделали работу над ошибками», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватели китайской газеты Global Times отметили, что Соединённые Штаты восприняли распад СССР как свою победу и начало нового миропорядка. Американцы нарушили данные России после окончания Холодной войны обещания не расширять НАТО и даже не извинились за это, полагая, что имеют дело с «концом истории», подчеркнули авторы материала.