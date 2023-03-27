Кабул, 27 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В столице Афганистана Кабуле после взрыва погибли шесть человек. Представитель полиции афганской столицы Халид Задран также сообщил о пострадавших. Информация опубликована в его аккаунте Twitter.

Capost.media Террорист

В том числе травмы получили трое военных, а также мирные жители. Все погибшие — гражданские лица. Взрыв раздался при попытке обезвредить террориста-смертника на городской площади Кабула Малик Асгар.

«Взрывчатые вещества на нем взорвались, в результате чего погибли шесть гражданских, ещё несколько пострадали. Трое военных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пострадали в результате происшествия», — написал Халид Задран.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл недалеко от администрации города и министерства иностранных дел Афганистана.