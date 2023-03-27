Москва, 27 марта, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила против «правил» нового миропорядка, при котором против людей применяются начинённые ураном снаряды, против детей — пластиковые пули, а также поощряется смена пола несовершеннолетними с гормонозаместительной терапией. Об этом она написала 27 марта в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова задалась вопросом, как в «коллективных головах» Запада одновременно могут уживаться две несочетаемые идеологемы: якобы забота о детях на Украине и стремление к заражению земли региона обеднённым ураном?

Она предположила, что возможно, на Западе думают, что это будет как ветряночная вечеринка, на которую приводят и здоровых и заболевших ветряной оспой маленьких детей, чтобы никогда не болевшие ветрянкой дети заболели для выработки иммунитета.

«Но радиация — это не ветрянка», — написала Захарова, добавив, что вряд ли на Западе способны заботиться о чужих детях.

«Начинённые ураном снаряды, пластиковые пули против детей, смена пола несовершеннолетними с гормонозаместительной терапией — вот они, «правила» нового миропорядка. Я против!» — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, о которых ранее заявила замглавы британского минобороны Аннабель Голди, показывают, что «англосаксы публично расписались» в намерении вывести конфликт на Украине на новый уровень противостояния. В ведомстве подчеркнули, что британские власти должны помнить, что за такое нарушение основополагающих норм международного права придётся отвечать.