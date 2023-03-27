Москва, 27 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Реакция западных стран не повлияет на планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил 27 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«На планы России такая реакция повлиять не может. Президент всё объяснил в заявлениях в интервью в субботу, к этому добавить нечего», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

Глава государства уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, и добавил, что Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие.

Во Франции заявили, что Россия должна пересмотреть соглашение Москвы и Минска о размещении в Белоруссии ядерного оружия, так как оно носит дестабилизирующий характер.