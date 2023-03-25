Путин: Россия передала Белоруссии «Искандер» и к июлю построит там хранилище для ядерного оружия

Москва, , 21:15 — REGNUM Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер», который способен нести ядерный боеприпас, также РФ строит в республике хранилище для тактического ядерного оружия. Об этом 25 марта сообщил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

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«С 3 апреля приступаем к обучению экипажа (для «Искандера». — Прим. ИА REGNUM) и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал президент.

Путин отметил, что поводом для этого шага стало решение Лондона поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном. Президент РФ подчеркнул, что это не будет нарушением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ), так как Москва не передаёт Минску ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями».

Российский лидер также сообщил, что на аэродромах в Белоруссии уже находятся десять самолётов, которые могут нести ядерное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин неоднократно отмечал, что применение снарядов с обеднённым ураном в первую очередь вредит окружающей среде.