Кабул, 27 марта, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Кабуле (Афганистан) недалеко от здания администрации города произошёл взрыв. О происшествии сообщило афганское агентство «Ашвака».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрыв раздался в центре города, о нём рассказали очевидцы. О жертвах и причинах ЧП не сообщается. Городские власти инцидент не прокомментировали.

По данным 1TV News, взрыв прогремел возле министерства иностранных дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в столице Афганистана также произошёл взрыв. Он был слышен недалеко от президентского дворца и других зданий афганского правительства.