Авдеевка, ДНР, 27 марта, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Украинские войска готовятся отступать из города Авдеевки в ДНР и выключают мобильную связь. Об этом 27 марта сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Враг готовится к потере Авдеевки: в городе выключают мобильную связь, вывозят службы и рекомендуют жителям эвакуироваться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на авдеевском направлении российские войска ведут наступательную операцию, и в последние недели они смогли продвинуться вперёд, поэтому ВСУ начинают готовиться к потере этого населённого пункта.

По информации Telegram-канала, первыми из города будут вывозить коммунальщиков, а в ближайшее время отключат мобильную связь, чтобы помешать сторонникам России сообщать российским военным о позициях и передвижениях ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта глава подконтрольной Киеву Авдеевки призвал жителей, до сих пор остающихся в городе, покинуть его.