Жители Авдеевки должны покинуть город, объявлена эвакуация коммунальных служб — мэр Барабаш

Авдеевка, ДНР, , 23:00 — REGNUM Жители Авдеевки, до сих пор остающиеся в городе, должны покинуть его. Об этом заявил 26 марта мэр подконтрольного киевским властям населённого пункта Виталий Барабаш в своём телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также сообщил о начинающейся эвакуации из города работников ЖКХ и планируемом отключении мобильной связи.

«С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города… Нужно ехать из города… Будем выключать мобильную связь в городе. Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать, поэтому нужно ехать», — сказал Барабаш.

Он обратился к жителям города, призвав их покинуть населённый пункт.

Напомним, что советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин 25 марта предупредил, что российские войска могут в самое ближайшее время взять Авдеевку в оперативное окружение.

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