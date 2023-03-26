Jerusalem Post: Министра обороны Израиля Галланта отправили в отставку после слов о судебной реформе

Тель-Авив, Израиль, , 22:55 — REGNUM Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галланта после его заявления с призывом остановить планируемую в стране судебную реформу, вызвавшую массовые демонстарции, 26 марта сообщает газета Jerusalem Post.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

25 марта руководитель минобороны еврейского государства обратился к согражданам и выразил свои опасения из-за того, что многие резервисты отказываются от службы в армии в знак протеста с судебной реформой. Галлант посчитал, что такая ситуация подрывает безопасность Израиля.

Министр призвал приостановить реформу и начать искать пути выхода из политического кризиса. Он стал первым ключевым министром нового правительства, который публично высказался против судебной реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Израиле прошла новая серия массовых протестов против судебной реформы. Согласно информации организаторов демонстраций, на улицы израильских населенных пунктов вышло примерно 630 тысяч человек. По другим данным, в протестных собраниях приняло участие около 300 тысяч граждан.