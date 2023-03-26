Москва, 26 марта, 2023, 22:10 — ИА Регнум. Многих детей, попавших с Украины в страны ЕС, подвергают сексуальной эксплуатации. Об этом 26 марта заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Дети, оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», — написала она.

Захарова отметила, что вывод сделан на основании слов официальных лиц из стран ЕС. В качестве примера она привела высказывание гендиректора Государственного управления социальной защиты населения Швеции Оливии Вигзелл. Та предупредила беженцев о необходимости проходить регистрацию, чтобы дети не стали «жертвой эксплуатации».

По словам представителя МИД РФ, в Германии ювенальные службы стали активно лишать беженцев родительских прав и забирать у них детей.

«Поводом отобрать ребёнка может послужить, например, повышение родителями голоса», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге, непризнанный в России, США и ряде других стран, выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В её отношении ордер выдали за содействие вывозу детей из зоны боевых действий.