Женева, Швейцария, , 14:16 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) в отчёте о бедности, экономических трудностях и кризисе в области здравоохранения в Афганистане предупредил, что по совокупности этих кризисов 50% населения Афганистана нуждаются в гуманитарной помощи.

Голод в Афганистане 8am. af

В своем отчёте по Афганистану от 16 июня МККК заявил, что из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Афганистане он увеличил свой запрос на экстренную помощь с 36 до 80 миллионов швейцарских франков на период до 31 декабря 2023 года.

Красный Крест просит о помощи для двух миллионов человек во всех 34 провинциях Афганистана, которые, по оценкам организации, составляют 10% от нуждающегося населения страны.

Далее комитет заявил, что засуха, глубокий экономический кризис и кризис системы здравоохранения затронули всю территорию Афганистана. По данным Красного Креста, к этой сложной ситуации добавились ограничения для женщин и меньшинств, а также перемещение населения внутри страны и эмиграция.

МККК также отметил, что сбои в системе государственной службы ослабили приток инвестиций в Афганистан.

«Ожидается, что более половины детей в возрасте до пяти лет будут испытывать острый недостаток питания», — добавили в Красном Кресте.

Безработица, слабая система здравоохранения, пробелы в системе образования, энергетики и коммунальных услуг — это дополнительные факторы, оказывающие влияние на положение людей.

Этот срочный призыв Международного Комитета Красного Креста о помощи народу Афганистана прозвучал в связи с тем, что страна сталкивается с беспрецедентной безработицей, нищетой и голодом после недавних событий.