Москва, , 10:42 — REGNUM Россия не создает военного союза с Китаем, во взаимодействии двух стран всё прозрачно, заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-24».

Президент РФ Владимир Путин © Kremlin Pool/Global Look Press

Президент отметил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина, конечно есть, стороны даже учения проводят. Однако такое взаимодействие происходит не только с Китаем, но и с другими странами.

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного», — указал Путин.

В ответ на вопрос о том, является ли угрозой для западных стран сотрудничество России и Китая, российский лидер подчеркнул, что такие заявления совершенно не соответствуют действительности.

Ранее и президент РФ, и председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявляли, что сотрудничество Москвы и КНР не направлено против третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве. В частности, было подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Как отметил президент России, в подписанных соглашениях поставлена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, среди которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая.