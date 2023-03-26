Путин: Запад выстраивает ось наподобие блока фашистской Германии и милитаристской Японии

Москва, , 11:19 — REGNUM Запад выстраивает ось наподобие той, которую в 1930-е годы строили фашистские Германия, Италия и милитаристская Япония. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин © Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

«Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии», — указал Путин, отметив, что об этом говорят западные политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского государства Владимир Путин указал на планы Запада создать «глобальное НАТО» с участием новых регионов мира, сравнив это со странами «оси» времен Второй мировой. О планах Запада прямо говорит новая стратегическая концепция Североатлантического альянса.