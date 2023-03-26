Горловка, ДНР, 26 марта, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны украинских войск был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 марта украинские войска выпустили 46 снарядов по гражданской инфраструктуре шести населённых пунктов в Херсонской области. Под обстрел ВСУ попали Новая Каховка, Каховка, Покровка, Алёшки, Горностаевка и село Каиры.