Херсон, 26 марта, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 26 марта выпустили 46 снарядов по гражданской инфраструктуре шести населенных пунктов в Херсонской области, сообщает экстренная служба региона.

Андрей Рубцов/ТАСС Херсонская область. Новая Каховка

Под обстрел ВСУ попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Покровка, Алёшки, Горностаевка и село Каиры. Украинские военные выпустили в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы Украины обстреляли город Алёшки в Херсонской области. Прилёт со стороны ВСУ пришелся по рынку. При обстреле также повреждены линии электропередачи. Всего ВСУ 25 марта обстреляли семь населенных пунктов. По ним выпустили 59 снарядов, 19 из которых — по городу Алёшки.