Алёшки, Херсонская область, , 20:54 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли город Алёшки в Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Главное в Херсоне и области».

Разбитое окно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очередной прилёт по Алешкам со стороны ВСУ пришелся по рынку — разрушения получила гражданская инфраструктура», — говорится в сообщении.

Кроме того, при обстреле повреждены линии электропередачи. Коммунальные службы города ведут восстановительные работы, устраняя последствия атаки ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке со стороны Украины на посёлок Белая Берёзка в Брянской области. При обстреле пострадал один человек.

Днём ранее обстрелам подверглись со стороны вооружённых формирований Украины города Донецк и Горловка в ДНР.