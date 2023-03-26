Майами, США, 26 марта, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс», который проходит в Майами. Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Шарифулин/ТАСС Карен Хачанов и Даниил Медведев (слева направо)

В матче второго круга Медведев в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 одержал верх над испанским спортсменом Роберто Карбальеса Баэну.

В свою очередь, Хачанов в трёх сетах со счетом 6:1, 3:6, 6:3 переиграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Соперником Медведева, который является пятой ракеткой мира, в третьем круге турнира в Майами станет словацкий теннисист Алекс Молчан. Хачанов, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, проведёт матч с представителем Чехии Иржи Легечком.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что для неё не стал неожиданностью отказ украинки Марты Костюк от традиционного рукопожатия после матча, проходившего в рамках турнира WTA 1000 в Майами (США). Потапова уверенно победила Костюк в двух сетах со счётом 6:1, 6:3.