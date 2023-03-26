Брюссель, 26 марта, 2023, 08:47 — ИА Регнум. С помощью взвешенной и стабильной политики в сфере финансов и дипломатии в торговой сфере России удалось преодолеть западные санкции и выйти на новые рынки вместо рынков Европы. Об этом 26 марта заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик, её слова приводит Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Как отметила Яворчик, ожидания того, что антироссийские санкции Запада будут способствовать финансовому или валютному кризису в РФ оказались слишком оптимистичными.

Также она напомнила, что российская экономика находится под санкциями с 2014 года, после воссоединения с РФ Крыма.

«Они отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту и очень дисциплинированы, когда дело касается бюджета. Они также активно боролись с инфляцией. Кроме того, в России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций», — заявила экономист.

При этом эксперт уточнила, что вместо торговли с западными странами и Украиной Россия начала активно сотрудничать с такими государствами, как Казахстан, Киргизия и Армения, в результате чего существенно вырос её товарооборот с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает, что Европейский союз устал от антироссийских санкций. Также он назвал маловероятным введение нового пакета санкций в отношении российских чиновников и РФ в целом.