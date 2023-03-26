Илон Маск признал падение стоимости компании Twitter более чем в два раза

Сан-Франциско, США, , 07:59 — REGNUM Вознаграждение сотрудникам компании Twitter предложил американский предприниматель Илон Маск в виде акций из расчета общей стоимости компании примерно в $20 млрд, что более чем в два раза меньше цены приобретения — $44 млрд. Об этом 25 марта сообщает портал The Information, ссылаясь на источник, знакомый с содержанием внутренней переписки сотрудников Twitter.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает издание, это предложение можно считать прямым признанием Маска в падении стоимости компании со дня завершения сделки.

Официального комментария ни со стороны руководства Twitter, ни со стороны Маска пока не последовало.

Напомним, Илон Маск приобрёл компанию Twitter в октябре 2022 года. Сразу же после приобретения Twitter Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и ещё ряд сотрудников из числа руководства компании, а также распустил совет директоров, став единоличным главой Twitter. При этом ряд СМИ отмечал, что выручка компании из-за оттока рекламодателей упала как минимум на 40%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что благодаря увеличению стоимости акций компании Tesla Илон Маск снова вернул себе статус самого богатого человека в мире.

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