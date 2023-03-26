Илон Маск оценил Twitter в половину цены приобретения
Сан-Франциско, США, 26 марта 2023, 07:59 — REGNUM Вознаграждение сотрудникам компании Twitter предложил американский предприниматель Илон Маск в виде акций из расчета общей стоимости компании примерно в $20 млрд, что более чем в два раза меньше цены приобретения — $44 млрд. Об этом 25 марта сообщает портал The Information, ссылаясь на источник, знакомый с содержанием внутренней переписки сотрудников Twitter.
Как отмечает издание, это предложение можно считать прямым признанием Маска в падении стоимости компании со дня завершения сделки.
Официального комментария ни со стороны руководства Twitter, ни со стороны Маска пока не последовало.
Напомним, Илон Маск приобрёл компанию Twitter в октябре 2022 года. Сразу же после приобретения Twitter Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и ещё ряд сотрудников из числа руководства компании, а также распустил совет директоров, став единоличным главой Twitter. При этом ряд СМИ отмечал, что выручка компании из-за оттока рекламодателей упала как минимум на 40%.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что благодаря увеличению стоимости акций компании Tesla Илон Маск снова вернул себе статус самого богатого человека в мире.
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