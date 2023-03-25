Москва, 26 марта, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Власти США наносят сами себе вред своим решением избирательно ограничить использование американского доллара и действуют в рамках сиюминутной политической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это они сами пилят сук, на котором сидят. Я уже об этом много раз говорил. Ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносят ущерб…» — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что Россия так не поступает. Он добавил, что решение США, несомненно, является их огромной ошибкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что по итогам 2022 года доля рубля во внешнеторговых расчётах России удвоилась и составила треть. Он добавил, что Запад своими действиями сам сокращает использование американского доллара.